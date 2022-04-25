ملخص المغاربية.. تعرف على ملفات ساخنة في دول المغرب العربي

العالم - المغاربية

في الجزء الأول قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك التزام في السياسة الخارجية الجزائرية وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما كانت صديقة أو عدوة، قريبة أو بعيدة وكذلك الحماية المطلقة للحدود الجزائرية.

وأضاف ان من ضمن السياسة الخارجية الجزائرية هي الثبات على خط في العلاقات الدولية بحيث انه لم تطعن ولا مرة بالدول الصديقة والحليفة والتي سبق لها ان كانت داعمة للثورة الجزائرية اثناء بنائها في الاستقلال. مؤكدا ان الجزائر لعبت دورا كبيرا في التفاوض وحل الكثير من النزاعات في القرن الماضي.

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان له جلسات حوار مع مختلف الحكومات في اطار ما يعرف بلجنة خمسة زائد خمسة من اجل ايجاد حلول لعدد من الملفات العريقة.

واكدت ان هذه اللجنة توقفت عن العمل منذ اشهر وتم الاعلان عن استئنافها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت ان الاتحاد العام للشغل لديه اتفاقيات وتعهدات من الحكومة ولديه جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بشأن الزيادة في الأجور ويريد ان يمهد الطريق من اجل انطلاقها.

وفي الجزء الثاني قال ضيف الحلقة المدير التنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية محمد شهاب الإدريسي ان المشاكل الاقتصادية في المغرب لها أسباب عدة، على مستوى بعيد المدى واكد ان هذا الامر يعترف به كل أطياف المجتمع المغربي.

وأضاف ان هناك أبعاد مستجدة ومتعلقة بان المغرب لم يعافى من تبعات جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية بالاضافة الى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

من جهته قال الباحث السياسي أبو بكر المنخاري ان جزء من موجة الغلاء في المغرب مرتبط بسياق دولي متسم بالاضطراب.

وأضاف ان موجة الغلاء تسببت بتضرر فئات واسعة من الشعب المغربي جراء سياسات خاطئة للحكومة وفساد مستشري كان مطروحا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6144748