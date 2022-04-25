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ملفات سياسية ساخنة في دول المغرب العربي – الجزء الأول

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى التوافق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل على الحوار، والمعارضة في المغرب تحذر من مخاطر الاحتقان الاجتماعي، وانطلاق جلسة التحضر للقاء بين النظام والمعارضة في موريتانيا، والتصدي للضغوط الدولية في الجزائر، والمخاوف من التصعيد في ليبيا.

العالم - المغاربية

قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك التزام في السياسة الخارجية الجزائرية وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما كانت صديقة أو عدوة، قريبة أو بعيدة وكذلك الحماية المطلقة للحدود الجزائرية.

وأضاف ان من ضمن السياسة الخارجية الجزائرية هي الثبات على خط في العلاقات الدولية بحيث انه لم تطعن ولا مرة بالدول الصديقة والحليفة والتي سبق لها ان كانت داعمة للثورة الجزائرية اثناء بنائها في الاستقلال. مؤكدا ان الجزائر لعبت دورا كبيرا في التفاوض وحل الكثير من النزاعات في القرن الماضي.

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان له جلسات حوار مع مختلف الحكومات في اطار ما يعرف بلجنة خمسة زائد خمسة من اجل ايجاد حلول لعدد من الملفات العريقة.

واكدت ان هذه اللجنة توقفت عن العمل منذ اشهر وتم الاعلان عن استئنافها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت ان الاتحاد العام للشغل لديه اتفاقيات وتعهدات من الحكومة ولديه جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بشأن الزيادة في الأجور ويريد ان يمهد الطريق من اجل انطلاقها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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