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عرض جديد من صنعاء يتضمن الإفراج عن 200 أسير من كل طرف

عرض جديد من صنعاء يتضمن الإفراج عن 200 أسير من كل طرف
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

قدمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، عرضا جديدا للإفراج عن 400 أسير من الطرفين كمقدمة للإفراج الكامل عن الأسرى.

العالم - اليمن

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى ” ‏نظراً للتأخر في إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى فقد تقدمنا بعرض جديد للعدوان عبر الأمم المتحدة يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر المبارك”.

واعتبر المرتضى هذا العرض مقدمة إيجابية للتنفيذ الكامل للاتفاق .. مضيفا ” نحن بانتظار رد دول العدوان الذي نأمل أن يكون إيجابياً”.

الجدير بالذكر أنه تم في تاريخ 21/مارس/2022 وبرعاية الأمم المتحدة التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الامم المتحدة تشمل ألف و400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا، و3 سودانيين. بالإضافة لناصر منصور هادي.. ومحمود الصبيحي وكان من المفترض تبادل الكشوفات بتاريخ 29/مارس/2022 إلا أن قوى العدوان ماطلت في ذلك ورفضت تسليم الكشوفات.

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