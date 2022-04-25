العجري: يجب إعادة النظر في دور الأمم المتحدة لأداءها الضعيف جدا مع الهدنة

العالم - اليمن

وقال العجري في تغريدة له مساء الأحد، "كان يفترض أن تستثمر الهدنة لبحث ملفات رفع الحصار وإنهاء الحرب".

وأضاف: "إن الأداء الهزيل والضعيف جدا للأمم المتحدة وبعثتها الخاصة مع الهدنة يوجب إعادة النظر في دورها، ومن ذلك إشراك أطراف إقليمية أو دولية محايدة في رعاية أي اتفاق وضمان تنفيذه".

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أكد في وقت سابق من أمس الأحد، أن استمرار إغلاق مطار صنعاء بعدم السماح بتسيير الرحلات المتفق عليها في الهدنة الإنسانية وعرقلة السفن تعنت واضح يثبت عدم جدية تحالف العدوان لإحلال السلام.