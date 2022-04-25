شاهد..تحديات ماكرون بعد فوزه بالولاية الثانية لرئاسة فرنسا

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بدا الرئيس الفرنسي "إيمانول ماكرون" واثقا من فوزه وهو يصوت لنفسه صباح اليوم على حساب منافسته اليمينية المتطرفة "مارين لوبان"، ونجح "ماكرون" في الحصول على 58,2% من الأصوات مقابل 41,8 لمنافسته مارين لوبان بنسبة مشاركة بلغت 63.23 بالمئة.



وقال "امال بيفين" وهو مدير مكتب اقتراع: "الأمور سارت بشكل جيد والاقبال على عملية الاقتراع كان عاليا جدا، لقد تحرك الشعب الفرنسي وهذا مؤشر مهم لقد قال الفرنسيون كلمتهم".



فوز ماكرون بولاية ثانية لم يكن مقنعا في نظر الكثير ممن صوتوا له ليس باعتباره خيارهم الأفضل بقدر ما هو بحث عن استقرار سياسي ورفض مشروع اليمين المتطرف لمنافسته "مارين لوبان".



وقال "بيار زولا" وهو مواطن فرنسي: "الفرنسيون لم يعد لديهم الأحزاب التقليدية، اخترنا ماكرون بحثا عن الاستقرار لن نخوض مغامرة مع لوبان التي تحوم حولها أشياء مقلقة كموقفها من الاسلام والمهاجرين وخاصة تمويلاتها من البنوك الروسية هذا حساس جدا خاصة في هذه الظرفية التي تتزامن مع الحرب في أوكرانيا".



فوز ماكرون كان متوقعا منذ الجولة الأولى، ويرى مراقبون بأن ولايته الثانية ستكون أكثر تعقيدا وعليه إعادة ترتيب أركان حكمه من جديد.



وقال المحلل السياسي سيف الشريف: "هو فوز جيد لماكرون لكن توجد عقبات كثيرة أمامه خاصة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لفرنسا والحركات الاحتجاجية للسترات الصفراء التي قد تواصل التظاهر مستقبلا.. عليه ان يتعامل معها بجدية، وان يواصل التفاوض في الأزمة الاوكرانية الروسية التي ستنعكس مباشرة على الاقتصاد الفرنسي".



ومع اعلان النتائج احتشد آلاف من أنصار "ماكرون"بالقرب من برج ايفيل للاحتفال بنصره، حيث وعدهم باشعاع فرنسي داخليا وخارجيا وبتجديد أسلوبه لكي يكون رئيسًا للجميع.

حسم الشعب الفرنسی قراره بالتصویت مجددا إلى "ايمانويل ماكرون" بولاية ثانية على رأس القصر الاليزية متفوقا على"مارين لوبان" زعيمة اليمن المتطرف، حيث احتفل الالاف من انصاره، ولكن اليوم احتفال وغدا عمل كبير امام ماكرون لحلحلة الازمة الاقتصادية والسياسية الاوروبية مع روسيا.

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