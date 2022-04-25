أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 25 أبريل 2022

كيهان ..

أجواء إدانة واسعة النطاق لجرائم الكيان الصهيوني من كندا وأمريكا إلى أوروبا وأفريقيا

حمايت ..

مسيرات تضامن مع الشعب الفلسطيني في العديد من بلدان العالم تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني

جمهوري اسلامي ..

مؤشرات تقدم في مباحثات تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد

آفتاب يزد ..

فوز ماكرون في الجولة النهائية في الإنتخابات الرئاسية بفرنسا وبقاؤه بقصر الإليزيه

ايران ..

فوز ماكرون بأغلبية ضئيلة على منافسته اليمينية لوبان في الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

آرمان ملي ..

النمسا تبدي معارضتها لطلب أوكرانيا الخاص بالإنضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي

اطلاعات ..

حركة أنصار الله تلوح بإستهداف الرياض وأبو ظبي في حالة إنتهاك وقف إطلاق النار

جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية تنذر التحالف السعودي برد مؤلم إذا ما إنتهك الهدنة

خراسان ..

ألمانيا تتعامل بعنصرية صارخة مع اللاجئين .. ترحيل الأفغان والترحيب بالأوكرانيين

وطن امروز ..

بعد ألمانيا,بلجيكا تبدأ أيضا بترحيل لاجئين أفغان لصالح توطين لاجئين أوكرانيين

مردم سالاري ..

قلق غربي من نجاح روسيا في الإلتفاف على العقوبات على غرار التجربة الإيرانية

ابرار ..

بدء المرحلة الثانية من عمليات "الإرادة الصلبة" في خمس محافظات عراقية ضد الشراذم الداعشية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جوان ..

صحيفة جوان تحدثت عن انعكاسات الحرب في اوكرانيا على العلاقات بين موسكو وتل ابيب وكتبت في مقالها ( الهزات لإرتدادية للحرب الأوكرانية )..الكيان الصهيوني حاول تفادي اغضاب موسكو بعدم اتخاذه لموقف واضح ازاء الحرب في اوكرانيا في بداية الامر , وحاول لعب دور وساطة بين موسكو وكييف لامتصاص الاستياء الغربي في نفس الوقت , الا ان الضغوط والانتقادات الامريكية والاوروبية وضعته في الزاوية في نهاية المطاف حفاظا على علاقاته الاستراتيجية مع واشنطن والعواصم الغربية .

تل أبيب إدانت الحرب الروسية على أوكرانيا متهمة روسيا بإرتكاب جرائم حرب,وجاء الرد الروسي سريعا وحازما روسيا شجبت الجرائم الصهيونية الاخيرة في المسجد الاقصى ونددت بانتهاك تل ابيب لقرارات مجلس الامن الدولي كما نددت بالاستيطان, ولم تكتف روسيا بذلك بل حذرت ايضا من استمرار الغارات الجوية الصهيونية على سوريا في انذار مبطن من ان نظم الدفاع الجوي الروسية المتطورة في قاعدة حميميم بسوريا ستتصدى لهذه الغارات الى جانب الدفاعات الجوية السورية, وهذا يعني ببساطة وضع الكيان الصهيوني في مأزق حقيقي.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الصراع الاستراتيجي الدائر بين امريكا والصين في مقالها ( مخططات واشنطن وردود فعل بكين )..المنافسة الاستراتيجية بين امريكا والصين في جنوب المحيط الهادي بدأت تاخذ ابعادا واسعة مؤخرا , فواشنطن هددت جزر سليمان باتخاذ اجراءات حاسمة ضدها اذا ما سمحت باقامة قواعد عسكرية صينية باراضيها, وجاء هذا التهديد بعد ابرام بكين لاتفاقية عسكرية مع جزر سليمان .

إن هذا التحرك الإستراتيجي لبكين جاء ردا على مخططات أمريكا وحليفاتها الغربيات لفرض طوق حصار على الصين فالى جانب ابرام امريكا وبريطانيا واستراليا على اتفاقية "اوكوس" الخاصة بتعزيز اسطول الغواصات الاسترالي مقابل الصين, تنشر امريكا وحليفاتها الاوروبيات اساطيل ضخمة في بحر الصين الجنوبي كما تتعمد واشنطن زيادة القدرات العسكرية لتايوان التي تعتبرها الصين خطا احمر وكونها جزء من التراب الصيني , والى جانب هذا وذاك تتحرك امريكا لايجاد حزام مقاطعة اسيوي ودولي ضد صين يضم اليابان والهند وكوريا الجنوبية وبلدان اسيوية اخرى.

ايران ..

كتبت صحيفة ايران في مقالها ( السعودية ووضع العقبات في طريق السلام) .. لا يبدوا ان التحالف السعودي جاد حقا في الالتزام بهدنة الشهرين باليمن, فما يقوم به من انتهاكات لوقف اطلاق النار في الحديدة وفي مأرب يهدد بتقويض هذه الهدنة وتبديد فرصة تحويلها لمقدمة مسار ايجاد حل سلمي باليمن.

حركة أنصار الله اليمنية انذرت التحالف السعودي برد مؤلم لا يستثني الرياض وأبوظبي إذا ما واصل إنتهاكاته للهدنة صنعاء تحدثت عن انتهاك التحالف السعودي لوقف اطلاق النار تسعين مرة في الحديدة في يوم واحد فقط , كما تحدثت عن انتهاكاته المستمرة لوقف اطلاق النار في مأرب وكذلك عن عرقلته تنفيذ البند الخاص بتشغيل رحلات جوية من والى مطار صنعاء.

والواقع هو ان مواقف التحالف السعودي باتت تهدد بانهيار هذه الهدنة مع كل ما يحمله الامر من تبعات خطيرة.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها( الحلم الذي تبدد).. الانسحاب العسكري الامريكية الاوروبي الذليل من كابول وبعد عقدين من الحرب بافغانستان , عزز القناعة الاوروبية الداعية لتشكيل جيش اوروبي موحد للخروج من دائرة الانقياد لمخططات امريكا بحلف الناتو. ولا ينسى احد ان فرنسا طرحت هذه الفكرة بدعم من المانيا مع وصول ترامب للسلطة وسخريته من اوروبا ومحاولته ابتزاز بلدانها بشأن الناتو .

إن الحلم الأوروبي بتشكيل جيش موحد تلاشى في الواقع بإستغلال أمريكا الحرب الأوكرانية للترويج لفوبيا الهلع من روسيا هذا لاستغلال الامريكي البشع للحرب الاوكرانية التي لها اسبابها الخاصة بها , وضع نهاية مأساوية لحلم اوروبا بالخروج م مظلة الانقياد لواشنطن , حيث تتحرك امريكا بالتنسيق مع بريطانيا في مسار يدفع اوروبا لا للتخلي عن هذا الحلم فحسب بل لتعزيز الناتو ايضا تحت قيادة واشنطن , لذلك تتعمد امريكا مواصلة صب الزيت على نيران الحرب لاوكرانيا لاطالة امدها لتكريس الهيمنة الامريكية باوروبا.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في تقريرها ( لا هو ولا هي ) عن انخفاض وتداعي مكانة وشعبية بايدن ونائبته كاملا هاريس .. استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة باتت تشير الى تراجعبالغ الخطورة في شعبية الرئيس الامريكي ونائبته بشكل يحمل تهديدا جديا للحزب الديمقراطي .

شعبية بايدن تراجعت إلى نسبة 39 بالمئة أي ان ستين بالمئة من الأمريكيين لا يؤيدون وجوده بالبيت الأبيض ولا سياساته وقال نحو اثنين وستين بالمئة من الامريكيين ان كامالا هاريس غير مؤهلة لمنصبها ولا يمكن تصور حلولها في المنصب الرئاسي .

ان هذه النتائج تضع الحزب الديمقراطي في وضع لايحسد عليه مع اقتراب انتخابات الكونغرس التكميلية او النصفية وسط مؤشرات بزيادة احتمالات استعادة الجمهوريين للاغلبية بالكونغرس تحت وطأة الاستياء العام من ضعف ادارة بايدن .كما ان انهيار شعبية هاريس سيعيق اي خطة للديمقراطيين لتوليها للمنصب الرئاسي في حالة عجز بايدن عن مواصلة مهامه الرئاسية في ظل ظروفه الصحية الخاصة.