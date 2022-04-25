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أ ف ب : حريق في مستودع وقود في روسيا قرب الحدود الأوكرانية

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

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