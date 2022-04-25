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فيديوغرافيك.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

يواصل نحو 650 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 115 تواليًا، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

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الأسرى الإداريون الفلسطينيون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 115

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فيديوغرافيك.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

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