سوريا تدك بالمدفعية الثقيلة مواقع النصرة وحلفائه بسهل الغاب

العالم - سوريا

كما افاد مراسل العالم ان ذلك جاء في وقت استهدفت فيه قوات الجيش بالمدفعية والصواريخ نقاط تمركز الإرهابيين في البارة ومعربليت وكنصفرة وبينين وسفوهن في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

واضاف ان ذلك تزامن ايضا مع شن الطيران الحربي الروسي غارات على مواقع لـتنظيم النصرة وحلفائه في قطاع ريف اللاذقية من منطقة خفض التصعيد.

وذكر، أن ضربات الجيش للإرهابيين بقطاعات حماة وإدلب واللاذقية تأتي رداً على خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد، واعتدائهم على نقاط عسكرية بمحاور سهل الغاب وريف إدلب الشرقي.