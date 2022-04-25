الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسرى الإداريون الفلسطينيون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 115

الأسرى الإداريون الفلسطينيون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 115
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

يواصل نحو 500 معتقل إداري في فلسطين المحتلة مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 115 تواليًا، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

العالم - فلسطين

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان الإسرائيل هو الجهة الوحيدة في العالم الذي يمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

وفي وقت سابق، قال نادي الأسير إنَّ سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري أكثر من 140 أمر اعتقال إداري، منها 50 بحق معتقلين جدد.

وأوضح النادي في بيان، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري نحو (540) أمر اعتقال إداري.

روابط ذات صلة

عودة الهدوء الى الحدود اللبنانية الفلسطينية بعد قصف متبادل

عمليات تجريف للاحتلال بالضفة واعتقال طفلين من سلوان

نائب فلسطيني يدعو لوحدة إسلامية مسيحية في فلسطين لمواجهة الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. عضو بتجمع العلماء المسلمين: لو لا الامام الخميني (ره) لأصبحت فلسطين مثل الأندلس

أمريكا تُغرِق لبنان

الصين تبدأ تطوير المرحلة الرابعة لاستكشاف القمر

مطعم تحت مسمى الخليج الفارسي في الصين

خطيب زادة : إيران ستبقى قلعة شامخة في التصدي للمؤامرات الصهيونية

مقتل ارهابيين اثنين ضمن عملية 'الارادة الصلبة' بقضاء الدجيل