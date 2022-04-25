مقتل ارهابيين اثنين ضمن عملية 'الارادة الصلبة' بقضاء الدجيل

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، قال بيان للخلية: "ثائرا لشهدائنا الأبرار ومن أجل القصاص العادل من العناصر الإرهابية وضمن عملية الارداة الصلبة - المرحلة الثانية، شاهدت قوة الكمين التابعة الى الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ضمن قيادة القوات البرية تحركات لعناصر داعش الارهابي في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل".

وأضاف البيان أنه "تم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفانا لمتابعة تحركاتهم"، مشيرة الى ان "القوة قامت بمهاجمة العناصر الارهابية وقتل عنصر منهم من قبل الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء".

وتابعت ان "طائرة السيزنا تمكنت ايضا من قتل عنصر آخر".