شاهد..صنعاء تقدم مبادرة جديدة لتبادل الاسرى مع العدوان

العالم - خاص بالعالم

صفقة كشف عنها رئيس لجنة شؤون الأسرى لحركة انصار الله اليمنية "عبد القادر المرتضى"والذي اكد ان الحركة قدمت عرضا جديدا للأمم المتحدة يشمل إطلاق سراح 200 أسير من كلا الطرفين المتحاربين في البلاد قبل عيد الفطر.

وقال المرتضى إن سبب العرض الجديد هو تأخر الالتزام باتفاقية تبادل الأسرى، واضاف أن الحركة تنتظر ردا من تحالف العدوان السعودي، معربا عن أمله في أن يكون إيجابيا.

وبحثت أطراف الحرب اليمنية الشهر الماضي تبادلا محتملا للسجناء قد يشهد الإفراج عن 823 اسير منهم 16 سعوديا وشقيق الرئيس السابق "عبد ربه منصور هادي" مقابل إطلاق سراح 1400 محتجز من الجانب اليمني ، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي منذ ذلك الحين.

على صعيد متصل أعلنت سلطنة عمان أنها ساهمت في اطلاق سراح عدد من الأجانب المحتجزين في اليمن على خلفية قضايا مختلفة، بينهم بريطانيون.

وقالت الخارجية العمانية في بيان إن المفرج عنهم هم ثلاثة بريطانيين، وسبعة هنود، وفلبيني، واندونيسي، واثيوبي، مشيرة الى أن عواصم هؤلاء المحتجزين قدمت التماسا لسلطنة عمان، وقامت مسقط بالتنسيق مع صنعاء التي استجابت للمساعي العمانية، وتم الإفراج عنهم، ونقلهم الى السلطنة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني.