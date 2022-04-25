حصيلة وفيات 'مركب طرابلس' ترتفع الى 7 مع استمرار عمليات البحث

العالم - لبنان

وفي وقت متأخر من يوم السبت، غرق مركب صغير يحمل نحو 60 شخصا قبالة الساحل بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية. وتقول السلطات إن أكثر من 45 تم إنقاذهم بالفعل.

ونقلت رويترز عن أحمد تامر رئيس مرفأ طرابلس بأن عمليات البحث مستمرة. وقال تامر إن عمليات الإنقاذ استمرت طيلة الليل وتمكن الجيش من العثور على جثة امرأة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى سبعة. وأضاف أن من كانوا على متن المركب لبنانيون وسوريون وفلسطينيون.

وقال الجيش إن المركب انقلب لأنه كان يحمل أكثر من طاقته.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان في فقد العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ودفعت موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى محاولة السفر إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة.

وتجمع أقارب الضحايا امس الاحد خارج المستشفيات في طرابلس حيث كان الجرحى يتلقون العلاج. وانتظر عدد قليل من الرجال خارج الميناء صباح اليوم الاثنين على أمل العثور على أحبائهم المفقودين.