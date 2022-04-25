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شاهد..هكذا احيا اهالي جنوب غرب ايران ثالث ليالي القدر

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

بأجواء روحانية أحيا المسلمون في جنوب غربي إيران الليلة الثالثة من ليالي القدر حيث غصت المساجد والحسينيات والتكايا والأماكن الدينية بالمصلين لإقامة الصلوات وقراءة الأدعية.

العالم - مراسلون

هي ليلة للتسابق إلى المساجد من أجل العبادة والأستغفار و موعد للإكثار من الدعاء، انها الليلة التي تقدر فيها الأرزاق و الآجال.

بهذه المناسبة العظيمة اكتظت المساجد بالمصلين الذين أحيوا ليلة القدر بالدعاء وقراءة القرآن و إقامة العزاء، فيما تضرع المصلون بترديد الأدعية لحماية المسجد الأقصى من دنس الاحتلال، الذي يسعى إلى تهويد أولى القبلتين وثاني المسجدين و ثالث الحرمين.

ألسنة تلهج بالدعاء، وعيون تذرف الدمع وأيادي ترتفع ترجو غفرانه، هذه هي كانت أجواء ليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك، في جنوب غربي إيران.

جموع من المؤمنين قصدوا واحدا من بيوت الله في ليلة القدر، رغبة في نيل المغفرة والعتق من النار سائلين الله أن يحفظ الله الأمة الإسلامية والمقدسات من دنس الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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