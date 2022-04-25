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رئيسي: إيران وإستونيا لديهما قدرات تعاون في مختلف المجالات

رئيسي: إيران وإستونيا لديهما قدرات تعاون في مختلف المجالات
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ان إيران وإستونيا لديهما قدرات مختلفة لتوسيع التعاون الثنائي في شتى المجالات.

العالم - ايران

خلال تسلمه اوراق اعتماد سفيرة استونيا غير المقيمة بطهران، آنلي كوك، اليوم الاثنين، قال السيد رئيسي: ان ايران وإستونيا لديهما قدرات مختلفة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وينبغي بذل الجهود لتفعيل هذه القدرات، لا سيما الممر بين الشمال والجنوب.

واضاف: ان تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وإستونيا سيمهد الارضية للنهوض بالتعاون والتعامل الدولي بين البلدين.

من جانبها اشارت سفير جمهورية استونيا ، آنلي كوك، في هذا اللقاء الى حلول الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقالت: ان استونيا ترغب بتطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف المجالات.

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