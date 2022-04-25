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الموقع الاعلامي لقائد الثورة ينشر كاريكاتيراً حول التعامل الامريكي مع بعض دول المنطقة

الموقع الاعلامي لقائد الثورة ينشر كاريكاتيراً حول التعامل الامريكي مع بعض دول المنطقة
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

نشر الموقع الرّسميّ لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي ( KHAMENEI.IR الإعلاميّ) كاريكاتيراً مستوحى من كلام سماحة قائد الثورة الاسلامية حول النظرة الامريكية للسعودية وكذلك تواجدها في اليمن.

العالم - ايران

وحول النظرة الامريكية الى السعودية قد صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على خامنئي في شهر ابريل/نيسان عام 2018، ليس من الفخر لبلدٍ مسلمٍ أن يقول عنه الرئيس الأمريكي علناً: "إننا ننظر إلى البقرة الحلوب"!. الرئيس الأمريكي قال هذا الكلام. قال إننا ننظر إلى السعوديين على أنهم بقرة حلوب. فهل هناك ذلٌّ أسوأ من هذا لدولةٍ ولشعبٍ ما؟ يأخذون أموالها ثم يخاطبونها أنها بقرة حلوب ويهينوننها!

وفيما يخص الحرب في اليمن لفت سماحته الى ان في قضيّة اليمن لديّ كلمة نُصح أوجّهها إلى السادة السعوديّين، وهي حقّاً نابعةٌ من النصح ونيّات خيّرة: لماذا تواصلون حرباً توقنون بأنّكم لن تنتصروا فيها؟ أصلاً، هل هناك احتمالٌ أن تنتصر السعودية في حرب اليمن؟ الاحتمال معدومٌ أيضاً... حسناً، فلماذا تستمر حربٌ لا يوجد فيها احتمال لتحقيق النّصر؟ اعثروا على سبيل تُخرجون به أنفسكم من هذه الحرب. (~ الإمام الخامنئي 12/04/2022).

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