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وزير التعليم العالي اليمني: أغلب الأنظمة الخليجية انحرفت عن الثقافة القرآنية وأصبحت لا تعير أي أهمية للتحذيرات الإلهية من العدو اليهودي

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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