النخالة: شعبنا الفلسطيني يصنع معادلات جديدة في مواجهة العدو الصهيوني

العالم ـ فلسطين

وأضاف النخالة في كلمته في مؤتمر "فلسطين قضية الامة المركزية" الذي انطلق قبل قليل في صنعا، أن الصهاينة يستخدمون القوة العسكرية ويستفيدون من الغطاء الدولي وانهيار أنظمة عربية اعترت بشرعية الكيان وخلقت صراعات تستنزف الأمة.

وتابع: نصطف جميعا لنكسر العلو والإفساد الصهيوني ولنسيء وجوه بني صهيون القتلة والمجرمين، قائلا: شعبنا يواجه مخططات العدو الذي لم يتوقف يوما عن محاولات السيطرة على القدس بتزوير التاريخ وقتل الناس في المسجد الأقصى.

وأوضح: قطاع غزة ما زال شاهرا سيف القدس في مواجهة الاحتلال، وشعبنا ما زال على عهد الجهاد والمقاومة.

وأكد النخالة أن المعتدون على اليمن يتقربون من الكيان الصهيوني بكل الوسائل رغم محاولات تهويد المسجد الأقصى وإلغاء هوية الشعب الفلسطيني.

وقال: من المؤسف أن يترك الشعب الفلسطيني ليقاتل بلحمه الحي ويواجه العنجهية الصهيونية والحصار من بعض أشقائه العرب و الأسوأ من ذلك هم الذين أرسلوا برقيات التهنئة لليهود القتلة ليباركوا لهم أعيادهم.

وتابع: ما يجري في فلسطين يؤكد أن هذه البلاد لنا، وهؤلاء القتلة لن يسلبوننا ديننا وعقيدتنا وأرضنا.

وأكدالنخالة: أن مؤتمر فلسطين يحمل دلالات كثيرة في ظل ما تعانيه اليمن من ظروف صعبة وعدوان مستمر. هذا المؤتمر دليل إضافي على انحياز اليمن وشعبها العربي المسلم لقضية فلسطين. اليمن بقي بإرادته وعنفوانه وصمود أهله مساندا ومدافعا عن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى

واضاف: أصحاب العدوان على اليمن لم يجدوا مبررا واحدا لشرعيته ولا مبررا لإخفاء خيبة أكثر من 7 سنوات من القتل والتدمير. أقول لقادة العدوان على اليمن، إن طفلا واحدا يُقتل في اليمن هو أفضل وأعز عند الله من كل النفط والأموال التي تملكونه.

وتوجه النخالة في ختام كلمته بالتحية لشعب اليمن العظيم المقاتل والشجاع ولقيادته الشجاعة، قائلا إن مظلوميتنا واحدة ودعى لوقف الحرب الظالمة على اليمن وإنهاء الحصار المفروض على إخواننا اليمنيين.