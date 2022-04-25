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ادخال رتل عسكري للاحتلال الأمريكي من العراق الى سوريا

ادخال رتل عسكري للاحتلال الأمريكي من العراق الى سوريا
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بتعزيزات عسكرية ولوجستية وأسلحة قادمة من الأراضي العراقية إلى قاعدتها في مطار خراب الجير بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف تل حميس لـسانا أن رتلاً مؤلفاً من 36 آلية من ناقلات محملة بصناديق وسواتر اسمنتية ومولدات كهربائية ترافقه أربع مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من الأراضي العراقية دخل مطار خراب الجير في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة الجزيرة السورية تعزيز قواعدها في المنطقة لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية واقتسامها مع “قسد” المرتبطة بها حيث أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية واللوجستية إلى قواعدها في المنطقة.

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