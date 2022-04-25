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ضبط 48 شخصا من جنسيات أفريقية أثناء محاولة دخول تونس بطريقة غير شرعية

ضبط 48 شخصا من جنسيات أفريقية أثناء محاولة دخول تونس بطريقة غير شرعية
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية التونسية من إحباط محاولة اجتياز 48 شخصا من جنسيات أفريقية للحدود التونسية بطريقة غير شرعية.

العالم - تونس

وجاء في بيان وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة لمنطقة الحرس البحري بالعوابد بولاية صفاقس تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية وضبط 46 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقيّة مختلفة، وبمراجعة النيابة العامة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.

كما تمكنت فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بمنطقة الشوشة بولاية مدنين من إلقاء القبض على شخصين من أجل الدخول إلى الأراضي التونسية خلسة وحجزت معهما 1500 علبة سجائر مهربة، وقررت النيابة العامة التحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

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