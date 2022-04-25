الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فوزي برهوم: تصريحات لبيد محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الاحتلال

فوزي برهوم: تصريحات لبيد محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الاحتلال
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن المقاومة حق مشروع وتصريحات وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم وسياسات الاحتلال العنصرية.

العالم ـ فلسطين

وأضاف فوزي برهوم في بيان صحفي، أن تصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال "لبيد" بتحميله حركتي حماس والجهاد الإسلامي مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من أحداث؛ محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية حكومته المباشرة عما يجري في القدس والمسجد الأقصى من عدوانٍ متواصل على المصلين العزل، وانتهاكٌ فاضح لحرمة المقدسات، لا سيّما بعد حملة الإدانات الدولية الواسعة لسلوك الاحتلال وسياساته الإجرامية والعنصرية، وسلوكه الوحشي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن مقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته الشرائع والقوانين الدولية، وأن شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته، ماضٍ في كفاحه ومقاومته حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة وتقرير المصير.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الناطق باسم حركة حماس: الشعب الفلسطيني يمنع الاحتلال من فرض معادلاته

مشعل يطالب بتشكيل جيش من الأمة لتحرير الأقصى ومواجهة "إسرائيل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

يوم القدس العالمي.. الاستفزاز الاسرائيلي بالقدس محاولة خطيرة لتهويد المدينة

تركيا..تحطم طائرة في شارع بمدينة بورصة

نجاة دبلوماسي كويتي من محاولة اغتيال في واشنطن

روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا رداً على خطوة مماثلة

نيكاراغوا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية

فوزي برهوم: تصريحات لبيد محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الاحتلال