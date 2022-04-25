فوزي برهوم: تصريحات لبيد محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وأضاف فوزي برهوم في بيان صحفي، أن تصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال "لبيد" بتحميله حركتي حماس والجهاد الإسلامي مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من أحداث؛ محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية حكومته المباشرة عما يجري في القدس والمسجد الأقصى من عدوانٍ متواصل على المصلين العزل، وانتهاكٌ فاضح لحرمة المقدسات، لا سيّما بعد حملة الإدانات الدولية الواسعة لسلوك الاحتلال وسياساته الإجرامية والعنصرية، وسلوكه الوحشي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن مقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته الشرائع والقوانين الدولية، وأن شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته، ماضٍ في كفاحه ومقاومته حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة وتقرير المصير.