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شاهد..لماذا لبنان امام تغيير جذري؟

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

رأى الإعلامي روني ألفا أن الانتخابات اللنيابية اللبنانية 2022 ستحدث تغييرا جذريا على المستوى التنظيمي للدولة.

العالم - خاص بالعام

وقال روني في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "خيار لبنان": إن اتفاق الطائف بعد الحرب في لبنان ارسى قواعد سلمية اهلية جديدة ولعبة سياسية جديدة، اعاد تقسيم السلطات بين المسحيين والمسلمين، وبالتالي كانت العملية الانتخابية ترجمة لهذا الاتفاق.

واوضح روني أن لبنان على عتبة تغيير جذري على المستوى التنظيمي للدولة، لأنه بعد 30 سنة من ممارسة اتفاق الطائف الذي لم ينجز سلما اهليا، ولم يعطي مناعة لهوية لبنان العربية، ولا اتفاق على المشتركات التي يجب ان يكون كل اللبنايين متفقين عليها، مشيرا الى ان لبنان يعيش مرحلة فيها عدة لبنانات وعدة شعوب.

وأكد روني، ان التعددية الحزبية هي علامة صحة سياسية ومدنية في لبنان، وان لبنان يواجه غياب لكينونة هوية، متسائلا عن لبنان هل هو كيان نهائي أم هو كيان مؤقت؟ و هل هو عربي او غير عربي؟ وهل هو متأسرل، أم هو سعودي؟ وماذا هو الهوى السياسي للبنان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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