ما وراء التحذير اللبناني من خطورة الاستحقاق القادم!

خاص بالعالم

وقال ألفا في حديث لقناة العالم خلال برنامج "خيار لبنان": بان هناك فريق يزعم بانكم اذا انتخبتوا حزب الله وحلفائه، تكونون قد انتخبتوا احتلال ايران للبنان، ويقولونها بطريقة فجة، وهذه هي الحقيقة، فهم يجيشون كل اليافطات الاعلانية حتى يقنعوا اللبنانيين بان لبنان تحت الاحتلال، رغم عدم وجود حاجز ايراني في بيروت يفتش عن هوية المواطن.

واوضح الفا، ان هذا الخطاب الغرائزي الهدف منه جمع الاصوات واعطاء الانطباع للناخب البسيط، بان هذا المرشح هو الذي سوف يحافظ على سيادتك وحريتك واستقلالك، فيما هناك خط ثان، يقول لنا بان خطه خط مقاوم، وحدود لبنان البحرية والبرية والجوية وسيادته وحريته واستقلاله ضمن خطه، معتبراً ان هذين الخطين لا يتواجهان، لان الخط المقاوم له برنامج بمحاربة الفساد وخططه الاخرى، اما الخط الاخر، ليس لديه عمل الا ويحذر فيه من سلاح المقاومة صباحاً ومساءاً ويجب نزع هذا السلاح.

وشدد على ان هناك فرق كبير جداً عندما نعمل استراتيجية للدفاع في لبنان بذهنية زيادة منعة لبنان في مواجهة الخطر الاسرائيلي المحدق، ولما يقول يجب نزع سلاح حزب الله، لانه عنده حساب سياسي استراتيجي معه، يكون شيئاً مختلفاً تماماً.