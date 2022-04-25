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الغنوشي: الشعب التونسي والقانون معنا

الغنوشي: الشعب التونسي والقانون معنا
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

دافع راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة" في تونس ورئيس البرلمان المنحل عن شرعية مجلس النواب، مؤكدا أن "القانون والشعب معهم".

العالم - تونس

وأضاف الغنوشي في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الصادرة يوم الاثنين أن "حركة النهضة" هي أول من وصف الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 بالانقلاب.

وصرح بأن الملاحقة القضائية التي تطاله وعدد آخر من النواب قد عاشها خلال فترة حكم بورقيبة وبن علي وتتمثل في استعمال الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي جاء فيه "يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

كما شدد الغنوشي أيضا في حواره على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر إلى جانب عودة البرلمان لمهامه.

كما اعترف رئيس البرلمان المنحل أن له جزء من المسؤولية في الأزمة السياسية التي تقوض تونس.

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