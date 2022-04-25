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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-04-2022

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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