أردوغان: على بايدن أن يتعلم التاريخ جيدا

العالم-تركيا

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عقب ترأسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي، تعليقا على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أحداث 1915 بـ"الإبادة"، قائلا: "لا نرى أنها تستحق حتى التوقف عندها لأنها مبنية على أكاذيب ومعلومات خاطئة بشكل كامل"

وأضاف: "على السيد بايدن أن يتعلم التاريخ جيدا فلا يمكننا أن نغفر له محاولته تحدي تركيا دون أن يعلم هذه الأمور".

وأكد الرئيس أردوغان أن التعابير المستخدمة من قبل حكومات وبرلمانات بعض الدول بخصوص مذابح الأرمن "بحكم العدم" بالنسبة لتركيا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد وصف أمس الأحد "بعض القادة الغربيين" بـ"المنافقين" لاستخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بأحداث عام 1915 في الإمبراطورية العثمانية.

وأضاف تشاووش أوغلو عبر حسابه الشخضي على "تويتر" اليوم الأحد: "جادل بعض القادة الغربيين في الأيام الأخيرة بأنه لا يمكن استخدام كلمة إبادة جماعية إلا بعد صدور قرار من المحكمة، هذا صحيح، ومع ذلك، عندما يستخدم هؤلاء الأشخاص أنفسهم، منقادين بدوافع سياسية، ودون قرار من المحكمة، كلمة إبادة جماعية، فيما يتعلق بأحداث عام 1915، فهذا هو أوضح مثال على نفاقهم".

وفي 24 أبريل/ نيسان2021، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، إثر توصيف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مذابح الأرمن "إبادة جماعية".