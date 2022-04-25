بالصور.. الحشد الشعبي يزف احد شهدائه بالنجف الاشرف

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وقد تم تشييعه رحمه الله عليه من قبل إخوته المجاهدين من مكان استشهادة إلى المغتسل وبرفقه فرقة الجوك الموسيقي (سلام الشهيد) التابعه لقيادة شرطة محافظة النجف الاشرف ومن ثم إلى مرقد الإمام علي عليه السلام حيث تمت صلاة الميت على روحه الطاهرة في روضه الصحن الحيدري الشريف بأمامة الوكيل المعتمد لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على الخامنئي في العراق سماحة السيد مجتبى الحسيني وبدعم ورعاية خاصه من قبل آية الله العظمى سماحة الشيخ بشير النجفي.

وبعدها تم نقل جثمانه الطاهر ليواري مثواه الأخير في مقبرة وادي السلام وسط حزن شديد على خسارة الابطال امثالة.