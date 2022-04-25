بعد اعلان الملياردير ماسك شراءه. .ترامب يعلن أنه لن يعود إلى "تويتر"

العالم-الامريكيتان

وقال ترامب إنه لن يعود إلى "تويتر" حتى إذا أعاد ماسك تفعيل حسابه الذي تم تعليقه إثر اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

وشدد الرئيس السابق في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" على أنه سيستخدم شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي TRUTH Social، للإعلان عن آرائه، معلنا أنه سينضم رسميا إلى شبكته خلال الأيام السبعة المقبلة، كما هو مخطط له.

وأضاف: "آمل أن يشتري إيلون "تويتر" لأنه سيجري تحسينات عليه وهو رجل جيد، لكنني سأبقى على TRUTH Social"، مشيرا إلى "أننا نستقدم ملايين الأشخاص.. تويتر لديه روبوتات وحسابات مزيفة، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لنبقى بمنأى عن ذلك".

وتابع: "خلاصة القول، لا.. لن أعود إلى تويتر".

يذكر أنه تم تعليق حسابات ترامب نهائيا على "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب تشات" بعد أحداث الشغب في 6 يناير 2021.

واعتبرت "تويتر" يومها أن عددا من تغريداته المرتبطة بالاحتجاجات العنيفة "تحريضية"، محذرة من "وجود خطر من استغلال الحساب في التحريض على المزيد من العنف".