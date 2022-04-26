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الولايات المتحدة تجدد ممارسة دور شرطي العالم

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تمارس الولايات المتحدة مجدداً لعبتها المفضلة فتتخذ دور شرطي العالم، وهذه المرة في مجال حقوق الانسان.

العالم - انقلاب الصورة

تقرير امريكي حافل بالأحكام والتناقضات واجهت من خلاله الخارجية الاميركية اتهامات بانتهاك حقوق الانسان خصصت معظمها لدول غيرحليفة؛ فيما غضت الطرف عن ممارسات وحشية لحلفائها كـ"اسرائيل" التي بررت لها اعتداءاتها بحق الاسری ووصفتها بأنها دولة ديموقراطية برلمانية متعددة الاحزاب.

"واشنطن مدمنة علی الكذب ويجب عليها التوقف عن التصرف كمحاضر لحقوق الانسان"، دعوة صينية ارفقتها بكين بأخری اشارت من خلالها الی "ضرورة اتخاذ السلطات الاميركية اجراءات ملموسة لتحسين وضعها المروع الخاص بحقوق الانسان".

من جهة اخری نشر تقرير يؤكد ان مخزون القنابل ينفذ في الولايات المتحدة ومن المحتمل ان السبب انهم يلقون قنبلة واحدة في كل 12 دقيقة، عملياً ليس هناك حرب، اميركا لاتخوض رسمياً أي حرب مع أي دولة، ولكنها تشن حرباً في 76 دولة حول العالم وهذا ما يقارب 40 بالمئة من الدول علی كوكب الارض. ويخطط البناغون لاستثمار 20 مليار دولار من الذخيرة فقط.

جورج بوش الذي بدأ الحرب علی الارهاب، القی 70 ألف قنبلة علی 5 دول، اوباما القی 100 ألف قنبلة علی 7 دول، ترامپ ألقی 44 ألف قنبلة في سنته الاولی، 121 قنبلة يومياً قنبلة واحدة في كل 12 دقيقة.

اما خارج حدودها، تقود اميركا حرباً بيولوجية تستهدف خلالها دولاً بمسببات الامراض القاتلة مثل الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا.

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