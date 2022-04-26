الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية

كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عزمه تسريع تطوير القدرات النووية لبلاده خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع في وسط بيونغ يانغ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الثلاثاء.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم تعهد خلال خطابه يوم الاثنين بتعزيز القدرات النووية للدولة السرية "بأسرع معدل".

جاء ذلك خلال الاحتفالات بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.

وشدد على أن بيونغ يانغ ستجري استعدادات شاملة لاستخدام "الردع" النووي في أي وقت. محذرا من أن أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية مع بيونغ يانغ ستختفي من الوجود.

في وقت سابق، قال مصدر مطلع إن كوريا الشمالية بدأت العرض في ميدان كيم إيل سونغ في حوالي الساعة العاشرة مساء، الاثنين، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 نيسان/ أبريل منذ عام 1978، قبل أن تغيّر التاريخ إلى 8 فبراير/ شباط 2018.

ومنذ تولي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في البلاد، أجرت بيونغ يانغ عرضين عسكريين في منتصف الليل، هما في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وسبتمبر/ أيلول 2021.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تؤكد على تطوير العلاقات الودية مع روسيا

كوريا الشمالية تنفذ تجربة صاروخية جديدة بحضور زعيمها

زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء قدرات هجومية ساحقة لا يمكن إيقافها

بيونغ يانغ تؤكد نجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

3 إصابات إحداها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في أريحا

"أزمة دستورية وجدل سياسي" في تونس جراء تعديل هيئة الانتخابات في البلاد

حماس: الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ماضٍ في كفاحه ومقاومته

وثائق تكشف تجسس الإمارات على زعيم بريطاني

كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية

ماكرون يزور الجزائر قريبا..تبون يصفه بفرصة تاريخية