وثائق تكشف تجسس الإمارات على زعيم بريطاني

العالم - الامارات

جاء ذلك بحسب ما أكدته صحيفة "تلغراف"، في تقرير لها تناول مضمون الوثائق التي وردت في محاكمة لحارس طرد من عمله في السفارة الإماراتية في بريطانيا.

وجاء تجسس الإمارات على كوربين، بالتزامن مع حملة شرسة شنها ضده اللوبي الصهيوني، وسط محاولات منها باختراق وزراء بريطانيين لتشويه خصومها، وترويج سياساتها، بحسب ما نقلته الصحيفة .

وبحسب الوثائق، التي قدمها لي هيرفورد، ضابط الحماية المرافق للسفير الإماراتي السابق في لندن، سليمان المزروعي، فإن الإمارات "دفعت" لشركة كي "تراقب" كوربين، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف"، في تقرير من إعداد ستيف بيرد، إن الإمارات حاولت كذلك "التأثير" على وزراء في حزب المحافظين لـ"تضليل" الرأي العام حول الشؤون الدولية المهمة.