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الحشد يحبط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات بـ"الارادة الصلبة"

الحشد يحبط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات بـ
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات المشاركة بعملية "الإرادة الصلبة" في محافظة الأنبار غربي العراق.

العالم-العراق

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان، أن “اللواء 45 بالحشد الشعبي / قيادة عمليات الجزيرة، يواصل عمليات التطهير والمسح الميداني ضمن عمليات الإرادة الصلبة انطلاقا مناطق عكاز وصولاً الى مناطق “وادي المانع – وادي الضائع – وادي المانع الأوسط – وادي مديسيس – وادي مطيته – وادي المنيي”.

وأضاف، أنه “شارك في العمليات أبطال الأفواج “الأول و الثاني و الثالث ” وفوج المهمات الخاصة بإسناد من وحدة الصنوف ووحدة الرشاشات ومضادات الدروع بالإضافة الى الاستخبارات و الدعم العسكري والمشاة ومكافحة المتفجرات للبحث عن المضافات وأوكار العصابات الارهابية حيث قامت القوات بتدمير سبع مضافات مع تفجير بيت مفخخ كان معداً لاستهداف ابطالنا”.

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