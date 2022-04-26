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شاهد.. سيل هائل يغمر جسرا بأكمله في السعودية

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سيلا ضخما وهو يغمر جسر وادي الفرشة في تهامة قحطان بمنطقة عسير بالسعودية.

العالم - السعودية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر جريان السيل في الوادي بقوة شديدة، وغمره للجسر كاملا، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها السعودية.

وتوقع المرصد الوطني للأرصاد في السعودية الطقس من الاثنين لغاية الخميس المقبل، كاشفا عن توقع هطول أمطار رعدية (متوسطة في مجملها) على معظم المناطق قد تصل إلى غزيرة وتصاحبها التأثيرات التالية: تساقط البرد - تيارات هابطة نشطة السرعة - أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية".

ويلفت المرصد إلى أنه يتوقع أن يستمر التأثير إلى يوم الخميس على مناطق في عسير، والباحة، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، بينما توقع أن تتأثر بأمطار متوسطة في مجملها خلال نفس الفترة أجزاء من مناطق الشرقية ومكة المكرمة.

وأشار إلى أنه لا يستبعد أن يمتد تأثير السحب الرعدية الممطرة ليشمل الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة في مجملها يوم الجمعة على محافظات المناطق الشرقية، والرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة.

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