أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

ابرار ..

المتحدث بإسم الحكومة.. أمريكا إعتادت على تلقي الهزائم سياسيا وعسكريا مقابل إيران .

كيهان ..

فوضى وأعمال عنف في باريس بعد إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية بفرنسا .

جمهوري اسلامي ...

مصرع شخصين إثر إندلاع فوضى وصدامات في باريس بعد الإعلان عن فوز ماكرون.

خراسان ..

زيلينسكي يلوح بحصول أوكرانيا على أسلحة أمريكية جديدة بعد زيارة بلينكن وأوستين لكييف .

وطن امروز ..

وقوع إنفجارات وحرائق رهيبة بمستودعات ضخمة للوقود بروسيا فيما يعتقد بأنها هجمات أوكرانية .

قدس ..

مصالحة وطنية فلسطينية بين حركتي فتح وحماس بوساطة حزب الله لبنان وحركة أمل .

جوان ..

هلع الصهاينة من إحتمال إمتداد المواجهات من الضفة الغربية إلى البلدات العربية بأراضي 48.

سياست روز ..

قادة ستة أحزاب معارضة بتركيا يؤكدون بإجتماع مشترك ضرورة العودة للنظام البرلماني.

اطلاعات..

السيد حسن نصر الله .. لن نسمح لأحد بإثارة الفتن في لبنان .

ايران ..

هجوم بست قذائف صاروخية يستهدف معسكرا للقوات التركية في شمال العراق .

مردم سالاري ..

الجيش العراقي والحشد الشعبي يواصلان تطهير محافظة الأنبار من الفلول الداعشية .

ابتكار ..

تصاعد الخلافات بين روسيا واليابان حول ملكية بعض الجزر في خضم الأزمة الأوكرانية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن نتائج الانتخابات الرئاسية بفرنسا في مقالها ( إنتخاب فرنسا مستقلة في أوروبا قوية ) ..

جدد امانوئل ماكرون ولايته الرئاسية بفوزه على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان باغلبية ضعيفة.

"إن الفضل في فوز ماكرون يعود بالدرجة الأولى لتصويت ناخبين مؤيدين لمرشحين رئاسيين خرجوا من السباق بالجولة الأولى لصالحه"

فعلى الرغم من استياء مثل هؤلاء الناخبين من سياسات ماكرون الاقتصادية الا انهم فضلوا التصويت لصالحه تحسبا من وصول لوبان واليمين المتطرف للسلطة بقصر الاليزيه.

والواقع هو ان فوز ماكرون يرتبط برغبة اغلبية الفرنسيين ببقاء بلادهم كركن اساسي في اوروبا الموحدة, وبرفضهم للمبادئ والافكار اليمينة المتطرفة الداعية لانعزال فرنسا ولتشديد الاجواء العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين. ولكن رغم ذلك هذا الفوز لا يعني بالضرورة تحجيم تاثير هذه الافكار في مستقبل فرنسا حيث يخطط اليمين للقيام بدور معارضة قوية في البرلما في رهان على الانتخابات التشريعية المقبلة بفرنسا, وهذا يعني ان ماكرون مقبل على تحديات جدية وكذلك اوروبا .

ايران ...

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة ايران في مقالها ( واشنطن وإعلان الحرب بدق الطبول الأوكرانية )..

التصريحات النارية التي اطلقها كل من وزيري الخارجية والدفاع الامريكيين خلال زيارتهما لاوكرانيا مؤخرا, وضعت النقاط فوق الحروف لواقع دخول الولايات المتحدة للحرب باوكرانيا بصورة غير مباشرة .

"الوزيران بلينكن وأوستين تحدثا عن تسريع وتيرة إرسال المزيد من السلاح لأوكرانيا لإضعاف وإستنزاف روسيا لإلحاق الهزيمة بها"

ان زيارة هذين الوزيرين الامريكيين وتصريحاتهما العلنية بارسال المزيد من السلاح لأوكرانيا وتاكيدهما على هدف استنزاف روسيا, هي مواقف اقرب ما تكون لاعلان حرب على موسكو عبر البوابة الأوكرانية, فواشنطن تتصرف وكأنها وجدت ضالتها بالحرب الأوكرانية لاضعاف روسيا.

ان روسيا حذرت مرارا من تبعات مواصلة الغرب ارسال السلاح لأوكرانيا, وهي تحذيرات تحمل في طياتها مؤشرات واضحة على احتمال حدوث تصعيد اكثر خطورة في الاجواء بين روسيا والغرب.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن الأوكراني بدورها ولكن من زاوية العضوية في الاتحاد الاوروبي في مقالها ( أوكرانيا والإتحاد الأوروبي بين الكلام والواقع )..

الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي عقد آمالا عريضة على انضمام بلاده في عضوية الاتحاد الاوروبي مستفيدا من اجواء الدعم الغربي لاوكرانيا والتعاطف معها في ظل الحرب التي تشنها روسيا على هذا البلد.

"إن إبداء النمسا معارضتها لعضوية أوكرانيا وكذلك إبداء ألمانيا تحفظات جدية تطور يبدد أحلام الرئيس الأوكراني "

والحقيقة هي ان البلدان الرئيسية في الاتحاد الاوروبي تدعم توسيع التعاون مع اوكرانيا وزيادة الدعم لها في ظروفها الحساسة الحالية, لكن هذا البلدان لا ترى ان اوكرانيا مؤهلة للانضمام لعضوية هذا النادي الأوروبي. ان الاتحاد الأوروبي سبق وان قيم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باوكرانيا قبل هذه الحرب بكونها لا تتناسب مع معايير العضوية فيه, حيث احتلت اوكرانيا مرتبة رئيسية في العالم في قائمة تفشي الفساد المالي والاداري ,وفي مجال تدني الحريات العامة وتدهور اقتصادها هذا الى جانب وجود خلافات جدية بينها وروسيا, وكل هذه الامور تتنافى مع معاير العضوية بالاتحاد الاوروبي .

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( سيناريوهات صنعاء مقابل إنتهاكات الرياض للهدنة )..

التحال السعودي يواصل انتهاكاته لوقف اطلاق النار في الحديدة ومأرب, كما يواصل تجاهله لبنود الهدنة التي ترتبط بالسماح بدخول سفن تحمل الوقود للشعب اليمني لميناء الحديدة, كما يتجاهل البند الخاص بتشغيل رحلات جوية من والى مطار صنعاء.

"إن أمام حكومة الإنقاذ بصنعاء, خيارين فإما مواصلة الإلتزام بالهدنة مع تصعيد التحذيرات من إنهيارها أو التخلي عنها بالكامل"

وبالطبع يدرك التحالف السعودي بالتأكيد بأن انهيار الهدنة سيؤدي الى استئناف القوات اليمنية المشتركة لضرباتها الاستراتيجية بالصواريخ البالستية والمسيرات الهجومية لأهداف عسكرية واقتصادية في العمق السعودي والاماراتي, وقد سبق وان حذرت حركة انصار الله اليمنية من ان الضربات ستشمل اهدافا في الرياض وابو ظبي ايضا .

كيهان ..

صحيفة كيهان سلطت الضوء على إزاحة محافل صحفية غربية الستار عن ( توظيف بن سلمان رساميل ضخمة لإعادة ترامب ) وجاء في تقرير بهذا المعنى لكيهان ..

كشفت صحف بريطانية عن توظيف ولي عهد السعودية محمد بن لرساميل تصل الى ملياري دولار في شركة امريكية يديرها جرد كوشنر صهر ترامب, وفي هذا السياق ..

"ترى محافل أمريكية أن تجاهل بايدن لبن سلمان شجعه على توظيف هذه الرساميل لدعم محاولات ترامب للعودة للبيت الأبيض"

هذه المحافل نوهت الى ظهور شروخ في العلاقات بين امريكا والسعودية منذ وصول بايدن للسلطة واعطاءه الضوء الاخضر لنشر خفايا تورط بن سلمان بقتل خاشقجي وكذلك باتخاذه لقرار سحب قوات امريكية ومنظومات باتريوت من السعودية .

ان رفض الرياض لطلب بايدن الداعي لزيادة انتاج السعودية من النفط للتعويض عن مقاطعة النفط الروسي, مؤشر صارخ تفاقم العلاقات بين الرياض وادارة بايدن .