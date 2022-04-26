الجيش الإيراني في المركز الرابع عشر عالمياً +فيديو

العالم - ايران

تصنيف موقع 'غلوبال فاير باور' لأفضل جيوش العالم لعام الفين واثنين وعشرين يكشف عن إحتلال إيران المركز الرابع عشر عالميا من بين مئة واثنين واربعين دولة داخلة في التصنيف.

وفي تقريره السنوي حول الجيوش الحديثة في العالم، أظهر الموقع احتلال الولايات المتحدة المركز الأول وجاءت روسيا والصين في المركزين الثاني والثالث ومن ثم الهند واليابان.

لكن الطاقات البشرية لا تعدُّ المعيار الحاسم في تحديد قوة الجيش. وبحسب التصنيف، فإنّ الدرجة المثالية هي صفر فاصلة صفر صفر صفر. وكلما اقتربت الجيوش من هذا الرقم، صار تقييمها العسكري أعلى.

وبحسب تصنيف غلوبال فاير بور، فان ايران حصلت على درجة صفر فاصلة اثنين واحد صفر اربعة وذلك بقوة بشرية هي مليون وخمسة عشر الف عسكري اي بنحو واحد فاصلة اثنين بالمئة من عدد سكان البلاد، وبحسب الموقع أيضا فان إيران تمتلك نحو خمسمئة وثلاثة وأربعين قطعة عسكرية في سلاح القوة الجوية.

وتملك إيران بحسب غلوبال فاير بور ستة عشر ألف قطعة عسكرية في سلاح القوة البرية.

كما تمتلك القوة البحرية للقوات المسلحة الايرانية اكثر من مئة واثنين واربعين قطعة عسكرية بحرية.

وبحسب التصنيف فإن ايران تأتي في المركز الثالث بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط يسبقها مصر وتركيا ويليها كيان الاحتلال الاسرائيلي والسعودية والعراق.

ويضع الموقع الذي ينشط منذ العام الفين وستة عدة مؤشرات، معتمداً على خمسين مؤشراً يتضمن عدد الأسلحة وأنواعها، والموارد الطبيعية، والصناعات المتوفرة في البلاد، والاستقرار المالي، والقدرات اللوجستية، من أجل تحديد مرتبة القدرات العسكرية للجيوش عالمياً. مع العلم أن القدرات النووية غير مشمولة في التقييم.