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الرئيس السنغالي يغادر السعودية متوجهًا إلى بلاده

الرئيس السنغالي يغادر السعودية متوجهًا إلى بلاده
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس السنغالي ماكي سال، السعودية يوم أمس، وذلك في ختام زيارته للسعودية، أدى خلالها مناسك العمرة، وزار المسجد النبوي الشريف.

العالم - افريقيا

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار محمد عبدالعزيز الدولي متوجها إلى بلاده، عدد من المسؤولين في السعودية.

وللإشارة وصل الرئيس السنغالي إلى السعودية،يوم الجمعة (22 أبريل 2022)، بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

ومنذ تولي سال رئاسة الجمهورية في العام 2012، شهدت العلاقات بين البلدين تناميا في مجال التعاون الثنائي، مع تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في العديد من المجالات.(حسبما جاء في الوكالات).

وتحرص السنغال على تعزيز علاقات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، ولا سيما أنهما شريكان في عضوية التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.

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الرئيس السنغالي يغادر السعودية متوجهًا إلى بلاده