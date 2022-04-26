الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢
١١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة ’هيومن رايتس ووتش’ يتنحى من منصبه

رئيس منظمة ’هيومن رايتس ووتش’ يتنحى من منصبه
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، اليوم الثلاثاء، أنه سيتنحى من منصبه هذا الصيف.

العالم - الأميرکيتان

وكان روث يدير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في الوقت الذي تقاسمت فيه جائزة نوبل للسلام عام 1997 لجهودها في حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد.

وأصبح روث المدير التنفيذي عام 1993، عندما كان لدى المنظمة نحو 60 موظفا وميزانية سنوية تبلغ 7 ملايين دولار. وبات لديها الآن أكثر من 550 موظفا في أكثر من 100 دولة وميزانية تقارب 100 مليون دولار.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في بيان، إلى أن روث الذي ترأس المنظمة لثلاثة عقود، بات لديه العديد من الأعداء على مر السنين، مضيفة أنه "بالرغم من كونه يهوديا، تعرض للهجوم باعتباره معاديا للسامية بسبب انتقاد المنظمة لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية".

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، كان مهتما بشكل خاص بشأن الفظائع المرتكبة خلال الحرب السورية وكذلك بقضية أقلية الأويغور في شينجيانغ الصينية.

روابط ذات صلة

رايتس ووتش: أمريكا تدين جرائم روسية في أوكرانيا ارتكبتها هي في اليمن

هيومن رايتس: إدارة بايدن شريكة في جرائم الحرب على اليمن

النظام البحريني أخفق في الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان

منظمة حقوقية دولية: القضاء في السعودية يفتقد إلى الاستقلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وانحنى (مبس) لابن نايف.. وماذا بعد؟

ما ابعاد الاعتداء الصهيوني الجديد على جنوب لبنان؟

أسعار النفط تنهي موجة "الهبوط الحاد".. برنت يصعد لـ102.91 دولار

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-04-2022

المغرب..السجن 4 أعوام لناشط بسبب انتقاده الملك

رئيس منظمة ’هيومن رايتس ووتش’ يتنحى من منصبه