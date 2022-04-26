ايران: 1307 إصابات و28 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 218 ألفا و424 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 251 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 997 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 972 ألفا و 286 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 28 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 24 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 291 ألفا و 183 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 491 ألفا و 956 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و 951 ألفا و 675 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 734 ألفا و 814 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 50 مليونا و 914 ألفا و 586 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر مدينتان في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 48 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 323 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 75 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة خطورة جدا).