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انفوغرافيك.. الجيش الإيراني في المركز الرابع عشر عالمياً

انفوغرافيك.. الجيش الإيراني في المركز الرابع عشر عالمياً
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أظهر تصنيف موقع 'غلوبال فاير بور' في تقريره السنوي حول الجيوش الحديثة في العالم حلول الجيش الإيراني في المركز الرابع عشر عالمياً بجيش قوامه مليون وخمسة عشر ألف عنصر. وبحسب هذا التقييم، حلّ الجيش الايراني في المركز الثالث في الشرق الاوسط.

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