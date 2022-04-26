شاهد.. روسيا تحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

العالم - الأزمة الاوكرانية

تحذير اطلقه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مقابلة تلفيزيونية والذي شدد انّ روسيا تعمل على إبعاد خطر نشوب صراعات نووية رغم المخاطر العالية في الوقت الراهن.

وقال سيرغي لافروف: "ان خطر نشوب حرب عالمية ثالثة جدي وحقيقي وينبغي عدم الاستهانة به. هناك احتمال بأن يتصاعد الصراع ليشمل استخدام أسلحة نووية، لكن موسكو تريد تجنب المخاطر المتزايدة المصطنعة لمثل هذا الصراع. إن تسليم أسلحة غربية إلى أوكرانيا يعني أن الناتو منخرط جوهريا في حرب مع روسيا".

بالمقابل قال وزير الخارجية الأوكراني في تغريدة إن الحديث الروسي عن خطر وقوع حرب عالمية ثالثة، ياتي لأنها فقدت آخر أمل في تخويف العالم من دعم أوكرانيا، كما تعني أن موسكو تستشعر الهزيمة في أوكرانيا.

وفي ظل التصعيد الذي تشهد الحرب في اوكرانيا على مختلف المستويات السياسية والميدانية ومحاولات الوساطة لانهاء الحرب ومعاناة المدنيين، من المقرر ان يقوم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش بزيارة الى موسكو وبعدها كييف لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والاوكراني حول الازمة وبحث سبل انهاء الحرب ووقف اطلاق النار.

ميدانيا ومع تركيز القوات الروسية هجومها على مناطق في شرق وجنوب اوكرانيا، اتهمت موسكو السلطات الأوكرانية بمنع المدنيين المتحصنين داخل مصنع الصلْب المحاصر في مدينة ماريوبول من المغادرة رغم إعلان الجيش الروسي وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ الأشخاص المسموح لهم بالخروج هم من النساء والأطفال وموظفي المصنع، داعيةً السلطات الأوكرانية الى إعطاء الأوامر لمن وصفتهم بالمقاتلين القوميين للإفراج عن المدنيين. وكان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق أنّ الممر الانساني المقترح لم يتمّ استخدامه، متهماً كييف بتقويضه.