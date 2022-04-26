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أ ف ب : أربعة قتلى بانفجار قرب معهد صيني في الجامعة الباكستانية في كراتشي

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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