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غوتيريش: ليس لدى الامانة العامة للامم المتحدة صلاحية لاجراء تحقيقات في النزاع باوكرانيا

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

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