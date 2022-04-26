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رئيس البرلمان العراقي يزور طهران غدا الاربعاء

رئيس البرلمان العراقي يزور طهران غدا الاربعاء
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

يتوجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم غد الاربعاء، الى العاصمة الايرانية طهران في تحرك جديد لمناقشة الانسداد السياسي في العراق.

العالم - العراق

وأبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن "الحلبوسي سيتوجه الى الجمهورية الاسلامية الايرانية على راس وفد نيابي بزيارة رسمية".

وأوضح أن "زيارة الحلبوسي لايران لن تخلو من مناقشة الانسداد السياسي في العراق والحلول لانهاءه خلال اجتماعاته مع عدد من المسؤولين الايرانيين".

واليوم الثلاثاء، وصل الحلبوسي برفقة زعيم تحالف "السيادة" خميس الخنجر، الى اربيل واستقبله الزعيم الكردي مسعود بارزاني.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، إنه خلال اللقاء تم تسليط الضوء على الوضع السياسي في العراق، والعقبات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية في البلاد.

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