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الرئيس الاسد يصدر مرسوما خاصا بمحافظة حماة

الرئيس الاسد يصدر مرسوما خاصا بمحافظة حماة
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم ١٠٩ لعام ٢٠٢٢ الخاص بمجلس بلدية فقرو في محافظة حماه.

العالم - سوريا

ويقضي المرسوم رقم ١٠٩ لعام ٢٠٢٢ بحل مجلس بلدية فقرو بمحافظة حماه.

يتبع..

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