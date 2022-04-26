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لافروف: من المبكر الحديث عن وسطاء في مفاوضات مع كييف

لافروف: من المبكر الحديث عن وسطاء في مفاوضات مع كييف
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه من المبكر الحديث عن الوسطاء في مفاوضات مع كييف.

العالم - روسيا

وأكد لافروف بعد اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة في موسكو، على أن روسيا لن تخسر حق النقض في مجلس الأمن.

"حق النقض لن يذهب إلى أي مكان، أستطيع أن أؤكد هذا بمسؤولية. حق النقض إحدى ركائز الأمم المتحدة وبدونه ستفشل المنظمة".

وتباع لافروف معلقا على مشروع قرار قدم مؤخرا حول هذا الموضوع: "أما بالنسبة للقرار الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهو - وهذا مذكور بوضوح - ليس ذا صلة ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المفاوضات التي استمرت لسنوات عديدة بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. قال الوزير.

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