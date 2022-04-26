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مقتل خمسة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة في جامعة كراتشي الباكستانية

مقتل خمسة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة في جامعة كراتشي الباكستانية
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة مدينة كراشتي الباكستانية مقتل خمسة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة في جامعة كراتشي، بينهم صينيون وجرح عدد من الأشخاص الآخرين.

العالم - باكستان

وقالت الشرطة في بيان، اليوم الثلاثاء: "أسفر انفجار سيارة بالقرب من معهد كنفيوش في جامعة كراتشي عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم صينيون، كانوا عائدين من مركز إدارة الأعمال في الجامعة".

وأفادت الشرطة بأن الانفجار أدى إلى "احتراق عدد من السيارات والدراجات"، وأضافت وسائل الإعلام الباكستاني أن وحدات خاصة لقوات رينجرز، وهي قوات شبه عسكرية توجهت إلى موقع الحادث.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن، في وقت سابق، عن مقتل ثلاثة من جنوده في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود مع أفغانستان.

وقال بيان الجيش، يوم السبت، إن "ثلاثة من الجنود الباكستانيين قتلوا في منطقة وزيرستان الشمالية الواقعة على خط التماس الحدودي الفاصل بين باكستان وأفغانستان".

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