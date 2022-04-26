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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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كلمة رئيس تحالف الفتح بالعراق هادي العامري في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي
الشيخ عكرمة صبري: الفلسطينيون يدافعون عن القدس نيابة عن كل المسلمين وهم غير معفيين عن الدفاع عنه
الشيخ عكرمة صبري: معظم الدول العربية منشغلة في صراعاتها او في التطبيع ولكن عليها الضغط عن الاحتلال باي طريقة للتراجع عن غيه
الشيخ عكرمة صبري: القدس ليست لفلسطين وحدها وانما مسؤوليتها مشتركة بين المسلمين
الشيخ عكرمة صبري: نحن مرابطون واقصويون ومعتكفون وان القدس شانها شان مكة المكرمة والمدينة المنورة
الشيخ عكرمة صبري: الانتهاكات التي حصلت في المسجد الاقصى تدل على انه لاحرمة للاقصى لديهم
الشيخ عكرمة صبري: ماحصل في شهر رمضان المبارك يؤكد الاطماع الصهيونية في المسجد الاقصى المبارك
كلمة امام وخطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي
الشيخ مهدي الصميدعي: ادعوا العلماء والخطباء لأن يكون يوم السابع والعشرين من شهر رمضان يوم القدس العالمي ويوم عزة الامة
الشيخ مهدي الصميدعي: التطبيع جريمة لن يغفرها الله
كلمة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء ابو احمد فؤاد في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش
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