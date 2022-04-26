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في منبر القدس ..

زياد النخالة: لن نتراجع أو نساوم وإيران تحتضن المقاومة

الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: يوم القدس ياتي والشعب الفلسطيني في عز جهاده ومقاومته دفاعا عن القدس في مواجهة الطغيان الصهيوني وقرابين الزيف.

العالم -فلسطين

وقال زياد نخالة: إن شعبنا يصطف لكسر التغول الصهيوني وان القدس لنا ومقاتلينا يغطون مساحة فلسطين باكملها بمدنها وقراها.

وأضاف نخالة :أن الشعب الفلسطيني قوي بارادته ويثبت عدم تخليه عن القدس التي لن تنحني ولن تستسلم للغزاة والقتلة وحثالة التاريخ.

واشار الأمين االعام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة الى أن ايران تقف بكل عنفوانها والتزامها بتحرير فلسطين وتحتضن المقاومة وعوائل الشهداء مؤكدا أن المقاومة لن تتراجع ولن تساوم حتى النصر ، بورك الشعب الفلسطيني الصامد ومن يقف معه

وقال نخالة:إن البعض اكتفى ببيانات التهدئة فيما صمت البعض وكان القدس لن تعنيهم وهناك من بارك للصهاينة اعيادهم

#القدس_هي_المحور

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