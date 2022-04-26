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في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي:

آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع

آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم ان المسجد الاقصى يعاني من اشرس الهجمات الصهيونية، معتبرا ان الشعوب العربية تقف اليوم امام المسؤولية الكبرى لاحياء يوم القدس العالمي.

العالم- البحرين

واضاف اية الله قاسم في كلمه في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: المسجد الاقصى يعاني من اخطر واشرس الهجمات التي تشكل اكبر تهديد لقدسيته ودوره الالهي.

واكد ان الامة تواجه اليوم اخطر تهديد لوجودها من خلال التطبيع لهويتها ووجودها على يد المطبعين، مخاطبا الدول المطبعة مع الاحتلال قائلا: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع.

وقال آية الله قاسم مخاطبا البحرينيين : ايها الشعب البحريني لن ترضوا الا ان تكونوا في مقدمة الشعوب التي تحيي يوم القدس العالمي، مؤكدا : نحن جميعا على ابواب يوم القدس العالمي الذي فرض استحضار تفاصيل المحنة التي يعاني منها المسجد الاقصى.

واكد آية الله قاسم: ان الكيان الصهيوني زائل ومآله مزبلة التاريخ، مطالبا من اجماع الامة على ادانة التطبيع والاطاحة به.

#القدس_هي _المحور

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