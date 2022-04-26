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الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى عالم متعدد الأقطاب

الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى عالم متعدد الأقطاب
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه "كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع"، مؤكدا على الحاجة إلى عالم متعدد الأقطاب يحترم القانون الدولي.

العالم - العالم

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف عقب لقاء جمع الطرفين: "اقترحت وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أممين وأوكرانيا وروسيا للنظر في الممرات الإنسانية".

وعبر غوتيريش عن "قلقه البالغ" حول حقوق الإنسان، حيث قال "يعتريني قلق إزاء حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، ويتطلب ذلك تحقيقا مستقلا".

وبين الأمين العام للأمم المتحدة أن "هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية فعالة بشكل حقيقي وتحترم تمرير المساعدات للمدنيين".

وأشار غوتيريش إلى أنه اقترح على الجانب الروسي " وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أمميين وأوكرانيا وروسيا للنظر في هذه الممرات".

"هناك صدامات في كل أنحاء العالم بينها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهذا يؤذي المئات من الأشخاص في العالم، بجانب تداعيات كورونا".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه "من المهم حتى في الأوقات العصيبة أن نستمر في احترام مبادئ تعددية الأقطاب. نحتاج لعالم متعدد الأقطاب، يحترم مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي".

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الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى عالم متعدد الأقطاب

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